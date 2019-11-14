ГПУ передала в НАБУ справу про події в "ПриватБанку" перед націоналізацією

Генеральна прокуратура України (ГПУ) передала до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) справу про події у "ПриватБанку" до націоналізації у 2016 році. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

Як зазначив Ситник, зараз сума проблемних кредитів у державних банках становить 400 млрд гривень, з яких 183 млрд - "це якраз "ПриватБанк".

"Є справа про "ПриватБанк", але ми її розслідуємо на предмет можливої причетності чи непричетності певних осіб Нацбанку. Те що відбувається в приватних банках не компетенція НАБУ", - сказав він.

За його словами, ця справа розслідувалося Генпрокуратурою. "Коли генпрокурором став Рулан Рябошапка, ми провели з ним нараду і вирішили, що виходячи з певних дій інших правоохоронних органів цю справу по подіям в "ПриватБанку" до націоналізації передали в НАБУ. Ми вже отримали перші 700 томів", - сказав він.

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Відзначимо, за даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в українських банках за ІІІ квартал 2019 року скоротилася на 1,8 в. п. до 48,9%.