ГПУ відкрила ще три справи, в яких фігурує Пашинський

Генеральна прокуратура відкрила ще три кримінальні провадження, в яких фігурує екс-нардеп Сергій Пашинський. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, органи досудового розслідування мають достатньо матеріалів для підтвердження вини Пашинського.

"Лише на цьому тижні було зареєстровано щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати цей народний депутат. Окрім того, ще є достатно матеріалів у органів досудового розслідування. Зокрема, у НАБУ, які уже розслідуються (справи - ред.), і де також може бути фігурантом цей народний депутат", - сказав Рябошапка.

Він додав, що ці матеріали можуть бути підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому.

Нагадаємо, минулого тижня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського. Державне бюро розслідувань просило взяти колишнього народного депутата під варту без права внесення застави.

Як відомо, Пашинського підозрюють ю у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень жителю Київської області В'ячеславу Химикусу близько двох років тому. Зокрема, тоді перепалка колишнього нардепа з ним закінчилася стріляниною, в результаті якої Химикус отримав поранення.