ГПУ оскаржить можливість виходу Мангера під заставу

Прокуратура подасть апеляцію на рішення по Мангеру

Генпрокуратура подаст апелляцию на возможность выхода Владислава Мангера, который подозревается в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, под залог. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Сарган также отметила, что обвинение настаивает на аресте Мангера до 3 марта без возможности внесения залога.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. После объявление решения подозреваемого увезли в СИЗО.

Обвинение было против залога, так как, по мнению следствия, Мангер может скрыться от правосудия за границей. За последние годы он выезжал из страны 112 раз, а его семья владеет домом в Вене.

Следует отметить, что 3 марта истекает срок досудебного расследования в деле об убийстве Гандзюк. Затем расследование может быть продолжено, тогда продлят и срок меры пресечения.