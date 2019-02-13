Прокуратура просить суд заарештувати Мангера

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Держзвинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя

Прокуратура просить обрати для глави Херсонської обласної ради Владислава Мангера запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 березня без застави. Про це в ході судового засідання заявила прокурор Вікторія Калита, передає кореспондент РБК-Україна.

Звинувачення вважає, що Мангер може переховуватися від правосуддя. За даними слідства, за останні роки він перетинав кордон України 112 раз, а його сім'я володіє будинком у Відні.

Також прокурор заявила, що в ході організації замовного вбивства активістки Катерини Гандзюк учасники злочину використовували засоби конспірації. На думку прокуратури, це свідчить про можливе знищення доказів у цій справі.

Слід зазначити, що 3 березня закінчується строк досудового розслідування у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Потім розслідування може бути продовжено, тоді продовжать і строк запобіжного заходу.

Нагадаємо, адвокати Мангера заявили про його готовність пройти поліграф з питання вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Як писало РБК-Україна раніше, адвокати глави Херсонської облради готові внести за нього заставу.

Додамо, Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив засідання у справі підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера. Будівлю суду охороняють майже 150 правоохоронців.