ГПУ змінила кваліфікацію справи про виведення 4,4 млрд гривень з "Дельта банку"

Генеральна прокуратура України змінила підозра двом колишнім співробітникам "Дельта банку" та директора одного з підприємств за фактом виведення близько 4,4 млрд грн з банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За версією слідства, колишні співробітники "Дельта банку" підозрюються в укладенні кредитних договорів з порушенням українського законодавства і документів банку.

Так, посадові особи банку видали кредит на суму 4,4 млрд гривень. Слідство вважає, що підозрювані розуміли проблемність банку, а також те, що зібрані гроші не будуть повернуті банку.

"Зазначені обставини стали підставою віднесення банку до категорії неплатоспроможних банків і запровадження тимчасової адміністрації. Крім того, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розпочато відшкодування коштів вкладникам банку у зв'язку з недостатністю майна банку, яка виникла в результаті неправомірних дій", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що підозрюваних продовжують шукати.

Нагадаємо, в травні ГПУ відновила розслідування проти одного з колишніх топ-менеджерів "Дельта Банку", який підозрюється у виведенні майже 50,6 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні Фонд гарантування продовжив ліквідацію "Дельта Банку".