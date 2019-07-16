В ДПСУ розповіли, скільки спостерігачів прибуло в Україну

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко заявив, що в Україну вже прибули понад 280 міжнародних спостерігачів на позачергових виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як повідомив Дейнеко, прикордонна служба веде активну співпрацю з Центральною виборчою комісією та забезпечує належний пропуск міжнародних спостерігачів в Україну.

"На сьогодні в Україні вже перебуває понад 280 іноземних спостерігачів. Основним напрямком їх в’їзду залишається авіаційний - аеропорти Бориспіль, Київ, Одеса, Львів та Харків", - розповів глава ДПСУ.

Крім того, за словами Дейнеко, напередодні та безпосередньо в день проведення парламентських виборів, прикордонники докладатимуть максимум зусиль для швидкого оформлення громадян, які прямуватимуть з-за кордону та окупованих територій.

"Основні зусилля служба спрямовує на посилений контроль і координацію дій компетентних органів на каналах міжнародного сполучення, забезпечення належного рівня прикордонної безпеки та готовності оперативно реагувати на зміни обстановки", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 липня Центальна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах до Верховної ради. Зокрема, у понеділок Комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів.

Відзначимо, що всього Центрвиборчкомом було зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій - 1 602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав - 117 офіційних спостерігачів.