ДПСУ опрацьовує варіанти посилення підрозділів в Азовському морі

Завданням ДПСУ є створення в Азовському і Чорному морях групування прикордонних кораблів

Государственная пограничная служба Украины прорабатывает варианты усиления морских подразделений в Азовском море. Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

По его словам, одной из главных задач ГПСУ является создание в Азовском и Черном морях мощных и мобильных группировок пограничных кораблей.

"Сейчас мы также прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми характеристиками, проведен ремонт корабля "Донбасс", но это только начало. Наша задача - создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта", - рассказал глава ГПСУ.

Он добавил, что при содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей. Цигикал подчеркнул еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой. Кроме того, сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей.

По словам Цигикала, все катера и корабли украинских пограничников приведены в полную боевую готовность. По его словам, работа пограничников была усилена после атаки России в Керченском проливе. В частности, с 1 декабря пограничников ввели в штат управления Морской охраны, а раньше морские пограничные отряды входы в состав сухопутных региональных управлений.