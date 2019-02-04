ДПСУ продовжує документувати протиправну діяльність РФ в Азовському морі

Після подій у Керченській протоці ДПСУ перевела кораблі в повну бойову готовність

Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей. Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, передает РБК-Украина со ссылкой на 5 канал.

По его словам, сейчас "Государственная пограничная служба Украины в пределах компетенции продолжает отслеживать и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей". В частности, это касается и хозяйственной деятельности и военной агрессии.

"После события 25 ноября мы привели наши корабли в полную боевую готовность. Все они все еще находятся на позициях и проходят соответствующие тренировки. Конечно, учитывая ледовую обстановку. Но в случае военной агрессии против Украины сил только Морской охраны ГПСУ будет мало. Поэтому мы отрабатываем меры противодействия совместно со штабом ООС", - рассказала руководитель ГПСУ.

Напомним, по словам Цигикала, все катера и корабли украинских пограничников приведены в полную боевую готовность. По его словам, работа пограничников была усилена после атаки России в Керченском проливе. В частности, с 1 декабря пограничников ввели в штат управления Морской охраны, а раньше морские пограничные отряды входы в состав сухопутных региональных управлений.

Недавно президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличения военно-морского присутствия союзников украинского государства в Черном море.