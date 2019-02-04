ДПСУ продовжує документувати протиправну діяльність РФ в Азовському морі

Фото: Петро Цигикал (УНІАН)

Після подій у Керченській протоці ДПСУ перевела кораблі в повну бойову готовність

Державна прикордонна служба України продовжує відслідковувати та документувати протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського і Чорного морів. Про це заявив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

За його словами, зараз "Державна прикордонна служба України в межах компетенції продовжує відслідковувати та документувати протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського і Чорного морів". Зокрема, це стосується і господарської діяльності та військової агресії.

"Після події 25 листопада ми привели наші кораблі в повну бойову готовність. Всі вони все ще знаходяться на позиціях та проходять відповідні тренування. Звичайно, враховуючи льодову обстановку. Але в разі воєнної агресії проти України сил тільки Морської охорони ДПСУ буде мало. Тому ми відпрацьовуємо заходи протидії спільно зі штабом ООС", - розповіла керівник ДПСУ.

Нагадаємо, за словами Цигикала, всі катери і кораблі українських прикордонників приведені в повну бойову готовність. За його словами, робота прикордонників була посилена після атаки Росії в Керченській протоці. Зокрема, з 1 грудня прикордонників ввели в штат управління Морської охорони, а раніше морські прикордонні загони входи до складу сухопутних регіональних управлінь.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшення військово-морської присутності союзників української держави в Чорному морі.