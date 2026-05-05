GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6

19:17 05.05.2026 Вт
2 мин
Новинка получила AMOLED-дисплей и NFC
aimg Ольга Завада
Redmi Watch 6 получил AMOLED-экран на 2000 нит (коллаж: РБК-Украина)

Компания Xiaomi официально начала международные продажи своих новых смарт-часов Redmi Watch 6. Модель, которая изначально дебютировала в Китае, теперь доступна в странах Европы.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Mi.Com.

Redmi Watch 6 пришел на смену пятой серии, получив значительный апгрейд дисплея и материалов корпуса:

Экран: 2,07-дюймовая AMOLED-панель с пиковой яркостью 2000 нит, что обеспечивает четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Автономность: аккумулятор емкостью 550 мАч обеспечивает до 24 дней работы в обычном режиме (до 12 дней при интенсивном использовании).

Материалы: корпус выполнен из алюминиевого сплава, а управление осуществляется с помощью обновленной стальной коронки и вспомогательной кнопки.

Интерфейс циферблатов Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

Часы поддерживают более 150 спортивных режимов и оснащены системой позиционирования L1 GNSS (GPS, Galileo, BeiDou и QZSS). По словам разработчиков, это позволяет точно отслеживать маршруты без использования смартфона.

Функциональность и софт

Устройство работает на базе операционной системы Xiaomi HyperOS, что обеспечивает быструю синхронизацию со смартфонами на Android и iOS. Кроме стандартного мониторинга пульса и кислорода в крови (SpO2), часы предлагают усовершенствованный анализ сна и стресса.

Влагозащита стандарта 5 ATM позволяет использовать гаджет во время плавания в бассейнах или открытых водоемах.

Смарт-часы Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

NFC и оплата

Версия Redmi Watch 6 NFC поддерживает бесконтактную оплату через платежные системы Mastercard и Visa. Сейчас эта модификация официально стартовала в Польше.

Стоит отметить, что стандартная версия смарт-часов без NFC также доступна на рынке по несколько более низкой цене.

В Украине ритейлеры уже открыли предварительные заказы на глобальную версию гаджета. Ожидаемая стоимость базовой модели составляет около 4 999 грн.

