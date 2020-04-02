У ДПСУ розповіли, за скільки було продано вивезені з України маски

Фото: Сергій Дейнеко (прес-служба ДПСУ)

Маски продали по 1,23 гривень за штуку, зараз їх вартість 150-200 гривень

Напередодні карантину в Іспанію і Китай з України продали близько 300 тисяч медичних масок за ціною в 1,23 гривень за штуку, тоді як зараз вартість такої маски 150-200 гривень. Про це інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Як зазначив глава ДПС, перед карантином багато вирішили заробити на важкій ситуації.

"30 березня наші оперативні підрозділи проводили обшуки в трьох областях на фірмі "Бук", яка вивезла 300 тисяч масок в Іспанію і Китай. Згідно з вилученими документами, вони продали респіраторні маски з 1,23 грн за штуку. Зараз ціна такої маски майже 150-200 грн. Безконтактні термометри, якими ми ще з 24 лютого почали перевіряти температуру на пунктах пропуску, коштували по 300-400 грн за штуку, максимум 800 грн, а зараз - по 5 тисяч грн. Я хотів би, щоб люди, отримавши цю надприбуток, потім з неї заплатили податки", - сказав Дейнеко.

Нагадаємо, з 12 березня з України заборонено вивезення товарів протиепідемічного призначення. Верховна рада ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт таких товарів.

Також РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за фактом незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення в Португалії і Чехії.