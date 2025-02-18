Говорить о контингенте союзников в Украине "слишком рано", - МИД Франции

По словам главы МИД Франции, тема отправки контингента миротворцев в Украину достаточно деликатная. И после завершения европейского саммита в Париже, посвященного вопросам европейской обороны, она на данный момент не актуальна.

"Это не тот вопрос, который стоит сегодня. Пока рано об этом говорить. Этот вопрос встанет, когда наступит подходящий момент, как только будет найден мир, который можно будет гарантировать", - отметил Барро.

По мнению Барро, прежде чем возникнет вопрос о возможной отправке французских военных, необходимо установить "прочный мир". Только это может не допустить приближения линии фронта к странам ЕС.

"Нам нужен мирный договор, который гарантирует, что Россия больше не нападет на Украину. Какую форму примут эти гарантии? Пока рано об этом говорить", - добавил французский министр.

Напомним, Франция была одной из первых европейских стран, которая заявила о возможном участии ее солдат в миротворческой миссии в Украине. Это была инициатива президента страны Эмануэля Макрона.

Однако не все во Франции разделяют его мнение. Президент Национального объединения высказался "полностью против" того, чтобы Франция "отправляла войска на украинский фронт".

"Это было предложение президента Эммануэля Макрона. Но если вы спросите французов, они не поддерживают идею отправлять наших солдат на украинский фронт против государства, как Россия, которая является ядерной", - отметил он.