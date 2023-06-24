Не говорит об этом вслух. Эксперт рассказал, сможет ли Пригожин сменить власть и "дойти" до Москвы

Однако власти РФ считают поступок "вагнеровцев" ничем иным, как военным мятежом. При этом эксперт Алексей Гетьман считает, что все происходящее в России сейчас идет Украине на пользу.

"Это не наши союзники, как США, Британия или страны Балтии, просто временно совпали цели. Можем им пожелать, чтобы становилось больше росгвардейцев, складывающих оружие у Пригожина. Чтобы таких людей становилось все больше и путинский режим рухнул. И пока он уничтожается, у нас будет окно возможностей. Мы сможем за это время освободить все наши территории, даже Крым", - рассказал он.

Однако Гетьман считает, что на самом деле Пригожин заинтересован в смене всей власти, однако пока не говорит об этом вслух.

Руководитель "вагнеровцев" на прямую пока не заявляет прямо о намерении свергнуть Путина. Однако в своих действиях он вряд ли ограничится расправой с Шойгой или Герасимовым.

По мнению Гетьмана, Пригожин поставил на карту и будет идти до последнего – на Москву и оценивает 25 тысяч "вагнеровцев" как мощную силу.

Источником средств на технику, топливо и патроны для мятежа может быть золото, добычу которого ЧВК "Вагнер" контролирует в африканских странах. Не исключено, что у Пригожина могут быть и свои договоренности со складами и воинскими частями в РФ, потому что танки нельзя взять в военторге.

Чем выгодна ситуация в России украинским военным читайте в материале РБК-Украина "Окно возможностей для ВСУ. Доведет ли бунт Пригожина до гражданской войны в РФ".

Что этому предшествовало

Напомним, между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Главарь заявил, что войска РФ якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "уходить на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину – читайте об этом в нашем материале.

Обо всем происходящем в России читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.