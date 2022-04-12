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Говорити про хімічну атаку в Маріуполі ще зарано, - голова Донецької ОДА

Фото: говорити про хімічну атаку в Маріуполі ще зарано (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Маріуполі троє людей постраждали внаслідок вибуху невідомої речовини, яку окупанти скинули з безпілотника. Однак поки ще рано говорити, що це була хімічна атака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка ефірі CNN.

"Троє людей постраждали вчора вночі у Маріуполі внаслідок вибуху невідомої речовини, яку росіяни скинули з безпілотника. Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку", - розповів Кириленко.

Він також додав, що тим часом окупанти приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі та використовують мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних, лік загиблих там іде на тисячі.

Зазначимо, сьогодні в Міністерстві оборони заявили, що перевіряють інформацію щодо ймовірного застосування хімічної зброї в Маріуполі. Там припускають, що Росія могла використати фосфорні бомби.

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація про те, що російські окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину.

Після чого засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімічної зброї російською армією постраждало три бійці "Азова". За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

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МаріупольХімічна зброяВійна Росії проти України