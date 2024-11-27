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Говорили об усилении безопасности. Умеров раскрыл детали визита в Южную Корею

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с топ-чиновниками Южной Кореи в ходе своего визита в Сеул. Одной из тем обсуждений стало усиление безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского Минобороны.

Умеров рассказал, что в Южной Корее провел встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, министром обороны Ким Ен Хеном и советником по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джином. 

По словам украинского министра, он сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных КНДР в войне на стороне России. 

"Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины", - добавил Умеров. 

Он уточнил, что такие действия представляют для Южной Кореи значительную угрозу, поскольку солдаты КНДР получают боевой опыт, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе. 

"Вместе с президентом Юн Сок Елем обсудили общие шаги по усилению безопасности и стабильности. Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности наших народов и регионов", - добавил глава Минобороны. 

К слову, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "его представитель" во время визита в Южную Корею должен будет передать Сеулу детальный запрос об оружии. Но Умеров никаких деталей об этом по итогам переговоров с южнокорейскими чиновниками не раскрыл. 

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, северокорейских солдат еще в октябре заметили в Курской области. Как отмечал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, они находятся там, чтобы тренироваться использовать FPV-дроны в боевых условиях.

При этом недавно стало известно, что украинские защитники ударили по подземному командному пункту в Курской области.

Financial Times узнало, что во время удара были ликвидированы несколько северокорейских офицеров, ранение получил генерал КНДР.

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КНДРЮжная КореяРустем УмеровВойна в Украине