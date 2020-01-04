ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля Говерли випробували систему попередження зіткнення літака із землею

Новини » Суспільство     04.01.2020 - 12:58
Біля Говерли випробували систему попередження зіткнення літака із землею
Фото: Іл-76 (armyinform.com.ua)

У складних метеоумовах система спрацювала штатно

У Карпатах у районі Говерли відбулися чергові випробування дообладнаного під вимоги ІСАО літака Іл-76МД. Про це повідомляє АрміяInform.

Як зазначається в повідомленні, одним із найскладніших пунктів програми перевірки було випробування системи попередження зіткнення літака із земною поверхнею.

"Відстань між горою та літаком - критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки, велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень", - сказав головний інженер авіації Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький.

Район Говерли для випробування обрали вперше. До 2014-го ці польоти відбувалися в Криму. Там умови ще складніші - різкий перехід від рівня моря - до гірської місцевості. Хоча метеоумови в Карпатах більш мінливі та нестабільні.

"Дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після успішно проведених випробувань літак отримав усі необхідні документи, які дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО", - додав Скоренький.

Нагадаємо, українським військовим протягом 2019 року передали 7 тисяч 434 одиниці озброєння та військової техніки.

Відзначимо, Міноборони України планує розсекретити як мінімум 50% державного оборонного замовлення. Зараз ця інформація повністю засекречена.

У Карпатському регіоні можуть частково перекрити рух авто через снігопад У Карпатах йде сніг
Новини України испытанияКарпатыГоверла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся