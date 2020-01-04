Біля Говерли випробували систему попередження зіткнення літака із землею

Фото: Іл-76 (armyinform.com.ua)

У складних метеоумовах система спрацювала штатно

У Карпатах у районі Говерли відбулися чергові випробування дообладнаного під вимоги ІСАО літака Іл-76МД. Про це повідомляє АрміяInform.

Як зазначається в повідомленні, одним із найскладніших пунктів програми перевірки було випробування системи попередження зіткнення літака із земною поверхнею.

"Відстань між горою та літаком - критично мала. Маневр потрібно здійснити за лічені секунди. Тож, окрім електроніки, велику роль під час таких польотів відіграє і професіоналізм екіпажу. За результатами перевірки, всі системи літака працювали штатно без зауважень", - сказав головний інженер авіації Повітряних сил ЗСУ генерал-майор Петро Скоренький.

Район Говерли для випробування обрали вперше. До 2014-го ці польоти відбувалися в Криму. Там умови ще складніші - різкий перехід від рівня моря - до гірської місцевості. Хоча метеоумови в Карпатах більш мінливі та нестабільні.

"Дообладнанням літака новітніми системами займався Миколаївський авіаремонтний завод. Після успішно проведених випробувань літак отримав усі необхідні документи, які дозволяють виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО", - додав Скоренький.

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