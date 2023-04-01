Готовятся к обороне. В Крыму оккупанты массово строят защитные сооружения: спутниковые фото

Как сообщается, редакция "Схем" и проекта Крым. Реалии проанализировали свежие спутниковые снимки территорий полуострова, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные с начала 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины.

В частности, двойную линию окопов обустроили сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала.

За Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций по обе стороны трассы Е-105 и возле озера Сиваш.

Далее за Перекопским перешейком в глубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны. Сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.

За селом Ишунь у дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы. На пляжах у Евпатории уже прорыто не менее 7 километров окопов.

Оборонительными сооружениями фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видны новые окопы и капониры для техники.