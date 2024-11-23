Готовятся к наступлению. Партизаны провели разведку новой базы РФ в Донецкой области

Разведка баз РФ партизанами на Донбассе

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области. Они хотят выйти на границу Донецкой и Луганской областей.

Для обеспечения своей группировки на Донбассе, оккупанты создали большое количество баз и логистических пунктов в Донецкой области.

Партизаны постоянно проводят разведку подобныых объектов, несмотря на то, что оккупанты всеми силами пытаются их маскировать и прятать.

Например, в конце октября партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Кроме того, в сентябре в Донецкой области партизаны нашли крупный склад со снарядами РФ. Артиллерия свозилась туда грузовиками несколько дней. Склад был расположен в селе Берестовое.

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