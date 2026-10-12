Готовятся к бунту: топы OpenAI и Anthropic ожидают катастрофы из-за ИИ

Сценарии катастроф и их неизбежность

Официальные лица опасаются масштабного события - вероятнее всего, серьезной кибератаки, которая приведет к остановке финансовых услуг, исчезновению интернет-связи или даже отключению воды и электроэнергии.

Речь идет о том, что первый реальный случай серьезного ущерба от неконтролируемого ИИ окончательно настроит общество против этой технологии и ее лидеров - Сэма Альтмана (OpenAI) или Дарио Амодеи (Anthropic), а также президента США Дональда Трампа из-за его нежелания спешить с жестким регулированием.

Несмотря на то, что подобное планирование является обычной практикой в индустрии, многие ведущие исследователи считают масштабный инцидент неизбежным.

Так, в OpenAI проводят специальные учения, где команды прорабатывают разнообразные чрезвычайные обстоятельства, хотя официально уверяют, что не считают их полностью неизбежными. У Anthropic такие перспективы пока не комментируют.

Главными угрозами эксперты называют как выход из-под контроля автономных агентов внутри системы, так и использование обычных моделей злоумышленниками.

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Политическая реакция и попытки повлиять на будущее законодательство

Руководители ИИ-компаний предполагают, что в случае реального кризиса политики попытаются быстро заблокировать или даже ограничить дальнейшее развитие технологии.

Однако на этом пути возникнет немало препятствий.

Каких именно?

Конгрессмены часто не успевают за стремительной эволюцией технологий.

Глобальная мировая экономика уже слишком глубоко интегрирована с инфраструктурой ИИ, поэтому ее резкое торможение может спровоцировать глубокую рецессию.

Значительное количество открытых моделей (open-weight) уже свободно доступно для загрузки, поэтому остановить потенциальный ущерб традиционными методами почти невозможно.

Главная цель компаний в рамках закрытых обсуждений - не столько предотвратить кризис, сколько опередить события и заранее пообщаться с членами Конгресса.

Пока принятие законов о регулировании тормозит, лидеры рынка стремятся сформировать правила, к которым Вашингтон неизбежно обратится сразу после первого крупного инцидента.

Многие инсайдеры в индустрии прогнозируют, что серьезный кризис может произойти уже в течение ближайших 6-12 месяцев.

Предполагается, что в случае реальной чрезвычайной ситуации, политические силы в Вашингтоне смогут объединиться ради решения проблемы, подобно тому, как это происходило во время пандемии COVID-19 или финансового кризиса 2008 года.