Готовят провокации. Зафиксировано движение техники россиян в сторону Черниговской области

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой была одета в пиксель, похожий на форму ВСУ", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", - добавляют в сообщении.

Напомним, ранее военно-политическое руководство предупредило украинцев, что россияне могут устроить провокации накануне и на саму годовщину вторжения в Украину.

Также враг может прибегнуть к ракетным ударам по городам Украины, но в разведке успокаивают, что он будет небольшим.

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