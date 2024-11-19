Готовил удары по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы

Отмечается, что в феврале этого года киберспециалисты СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил разведку вблизи госпиталя Сил обороны.

По данным следствия, агент отслеживал наличие на территории медучреждения украинских защитников, проходящих лечение после полученных ранений.

Также злоумышленник разведывал там ориентировочное количество боевых эвакуационных машин и другого транспорта ВСУ.

В случае "подтверждения" информации о пребывании личного состава и военной техники на базе госпиталя оккупанты планировали совершить по нему ракетный удар.

Следующей задачей агента была корректировка воздушной атаки на местную тепловую электростанцию.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Тем самым правоохранители предотвратили вражеские обстрелы военного и энергогенерирующего объектов.

Как установило расследование, агентом оказался 22-летний местный житель, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения российской спецслужбы молодой человек попал из-за своей активности на Telegram-каналах по поиску легкого "заработка".

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Фото: агент РФ готовил удары по ТЭС и военному госпиталю в Днепре (t.me/SBUkr)