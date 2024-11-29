Готовил удары. В Николаеве задержали экс-преподавателя, оказавшегося агентом РФ

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Николаеве еще одного агента ФСБ РФ. Им оказался экс-преподаватель местного университета. Фигурант корректировал ракетно-пушечные удары РФ по областному центру", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, чтобы направить вражеское оружие "в обход" украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

"Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого "наблюдательного поста" фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой", - отметили в спецслужбе.

По данным следствия, агент РФ попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал свои антиукраинские комментарии в российских Telegram-каналах. После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с оккупантами происходила через "связного" с временно оккупированной части территории Донецкой области.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.