Готовил теракт в Хмельницком: СБУ задержала "на горячем" агента Кремля

Контрразведка Службы безопасности предотвратила теракт в Хмельницком, и задержала агента ФСБ, который готовился взорвать в областном центре самодельную бомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установило расследование, взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "локацию" наряд полиции.
По материалам дела, активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.
По данным следствия, заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения россиян он попал во время поиска денег.
После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения Сил обороны.
Одновременно агент подыскивал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта. При обысках у задержанного изъято снаряженное СВП и смартфон с доказательствами работы на врага.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
