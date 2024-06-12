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СБУ задержала женщину, корректировавшую удары РФ по Харькову

Харьков, Среда 12 июня 2024 12:09
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СБУ задержала женщину, корректировавшую удары РФ по Харькову Фото: СБУ задержала агентку РФ, корректировавшую удары РФ по Харькову (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала агентку РФ, корректировавшую обстрелы окупантов по Харькову. Она работала в охране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову. Ею оказалась 55-летняя местная жительница, работавшая охранницей", - говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, предательница пыталась установить и передать агрессору данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Кроме того, она собирала информацию о последствиях воздушных атак РФ.

Для получения разведданных фигурантка объезжала территорию Харькова и "в темную" расспрашивала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми.

"Полученную развединформацию она направляла в российский Telegram-канал, который администрируется представителями спецслужб РФ. Рашисты использовали ее для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб", - добавили в СБУ.

СБУ задержала женщину, корректировавшую удары РФ по Харькову

Сотрудники СБУ установили личность российской агентки и задержали ее. По данным следствия, предательница вышла на вражеский Telegram-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины.

Среди прочего она давала советы как воевать против Украины и призывала к захвату Харькова. В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Ситуация с обстрелами Харькова

Российские войска обстреливают Харьков с начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Ситуация еще больше ухудшилась после того, как захватчики начали новое наступление на Харьков с приграничных районов области.

На данный момент ВСУ стабилизировали ситуацию, боевые действия продолжаются в районе Волчанска и села Липцы. Как отмечал глава ОВА Олег Синегубов 10 июня, в последнее время оккупанты реже наносят удары по Харькову ракетами из комплексов С-300.

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Служба безопасности Украины Харьков
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