Готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ: СБУ задержала российского агента

По данным следствия, среди основных целей врага находились военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона.

Полученные сведения он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ в Москве и Московской области.

Как отметили правоохранители, Служба безопасности задокументировала каждый шаг преступных действий вражеского агента и задержала его, когда фигурант проводил разведку вблизи локации украинских войск в Киевской области.

Также СБУ провела дополнительные меры по обеспечению стратегически важных объектов Украины.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, публиковавшихся на прокремлевских Telegram-каналах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ задержала российского агента, который готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ (ssu.gov.ua)