Готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ: СБУ задержала российского агента
Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, готовившего ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, среди основных целей врага находились военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.
Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона.
Полученные сведения он передавал кадровому сотруднику управления ФСБ в Москве и Московской области.
Как отметили правоохранители, Служба безопасности задокументировала каждый шаг преступных действий вражеского агента и задержала его, когда фигурант проводил разведку вблизи локации украинских войск в Киевской области.
Также СБУ провела дополнительные меры по обеспечению стратегически важных объектов Украины.
По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, публиковавшихся на прокремлевских Telegram-каналах.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Фото: СБУ задержала российского агента, который готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ (ssu.gov.ua)
Задержание агентов РФ
Напомним, недавно Служба безопасности в Одессе задержала агентурную группу ФСБ, состоявшую из двух военных и их сообщницы. Целью наемников РФ являлись позиции сил ПВО и размещение скрытого видеонаблюдения в морском порту.
В Сумской области разоблачили российскую шпионку. Она готовила новые обстрелы и вербовала агентов для врага.
Также правоохранители задержали женскую агентурную службу ФСБ, которая корректировала ракетные удары по Одессе. Теперь фигуранткам грозит пожизненное заключение.
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