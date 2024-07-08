Готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ: СБУ затримала російського агента
Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.
Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону.
Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ у Москві та Московській області.
Як зазначили правоохоронці, Служба безпеки задокументувала кожен крок злочинних дій ворожого агента та затримала його, коли фігурант проводив дорозвідку поблизу локації українських військ у Київській області.
Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення стратегічно важливих об’єктів України.
За даними кіберфахівців Служби безпеки, фігурант потрапив у поле зору агресора через антиукраїнські коментарі, які публікував на прокремлівських Telegram-каналах.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Фото: СБУ затримала російського агента, який готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ (ssu.gov.ua)
Затримання агентів РФ
Нагадаємо, нещодавно, Служба безпеки в Одесі затримала агентурну групу ФСБ, яка складалась з двох військових та їхньої спільниці. Ціллю найманців РФ були позиції сил ППО та розміщення прихованого відеоспостереження в морському порті.
У Сумській області викрили російську шпигунку. Вона готувала нові обстріли та вербувала агентів для ворога.
Також правоохоронці затримали жіночу агентурну службу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. Тепер фігуранткам загрожує довічне ув’язнення.
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