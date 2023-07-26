Согласно данным следствия, преступник занимался подготовкой серии воздушных ударов страны-оккупанта. Россия, со своей стороны, надеялась нарушить логистику обеспечения украинских войск, привлеченных к контрнаступательным операциям.

"Для выполнения вражеского задания злоумышленник пытался выявить ключевые железнодорожные мосты, которые задействованы для перемещения подразделений Сил обороны на южный фронт", - добавляет СБУ.

Чтобы получить разведывательные данные предатель скрыто фиксировал маршруты движения эшелонов с военной техникой ВСУ. Все собранные сведения он переправлял российской спецслужбе в виде медиафайлов с привязкой к местности.

Фото: Готовил воздушные удары по Николаеву. СБУ разоблачила очередного предателя (t.me/SBUkr)

"Кроме того, фигурант отслеживал и передавал агрессору последствия ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре региона. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского информатора, поэтапно задокументировали преступные действия и задержали по месту его проживания в Николаеве", - пишет пресс-служба.

Предатель был активным пользователем пророссийских Telegram-каналов и неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии. Из-за своей деструктивной активности коллаборант попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время обысков у злоумышленника обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.