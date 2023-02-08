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Готовились врагом для ДРГ. На юге уничтожены 7 плавсредств россиян, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинским бойцам удалось уничтожить на юге семь плавсредств россиян, которые те готовили для ДРГ. Также были повреждены "Грады", которыми оккупанты обстреливают Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил ДРГ. Их было 7 штук. Нам удалось повредить установки типа "Град". Ими из Олешек обстреливался Херсон", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, оккупационным войскам стало труднее проводить воздушную разведку, а из-за плохой погоды в Черном море они вынуждены уменьшить там количество своих кораблей на дежурстве.

При этом украинские бойцы, пользуясь такой ситуацией, отрабатывают свои задачи.

Напомним, недавно украинские военные ночью ликвидировали два катера и две ДРГ россиян на юге.

Добавим, что перед этим украинские защитники подвели вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

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