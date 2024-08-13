В Киеве задержан агент РФ, который планировал покушение на военнослужащего

В Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на одного из военнослужащих Сил обороны. Злоумышленником оказался 20-летний житель столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, перед основным заданием агент прошел два "тестовых испытания", подпалив автомобили украинских защитников. После этого он получил новое задание - установить видеонаблюдение за украинским офицером, на которого российские спецслужбы планировали покушение.

Однако, благодаря своевременной работе СБУ и Нацполиции, вражеские планы были разоблачены, и агент был задержан в его собственном доме. На момент задержания он готовился к проведению доразведки вблизи объекта, но еще не успел установить камеру.

Во время обысков у задержанного была изъята легковоспламеняющаяся смесь, которую он использовал для поджогов, а также мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи СБУ уже сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: В Киеве задержали агента РФ, планировавшего покушение на военнослужащего (t.me/SBUkr)