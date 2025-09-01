Готовили удары по военным объектам в Киеве и Одессе: СБУ задержала вражеских агентов

Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

Их задачей было выявление и передача оккупантам координат объектов Сил обороны, а также проверка последствий предыдущих ударов по гражданской инфраструктуре. Полученные данные россияне планировали использовать для повторных атак.

Один куратор - двое агентов

Как установили следователи, оба злоумышленника действовали отдельно, но имели одного общего куратора со стороны российского ГРУ. Его личность уже идентифицировали киберспециалисты СБУ.

Для сбора информации агенты выезжали на местность, делали фото потенциальных целей и записывали их координаты.

Шпион в Киеве

В столице задержан 31-летний уроженец временно оккупированного Мелитополя. Его отправило ГРУ для шпионской деятельности.

Он должен был обнаружить ремонтные базы военной техники и передать данные оккупантам. Кроме того, агент следил за рекрутинговыми центрами Киевщины, чтобы определить времена наибольшего скопления людей. Именно эти места враг планировал атаковать с воздуха.

Разоблачена агент в Одессе

В Одессе СБУ обезвредила бывшую военную, которая после службы пошла на сотрудничество с российской разведкой.

За деньги от врага женщина передавала координаты подразделений морской охраны, пограничников и Нацгвардии в портовом городе. В то же время следствие выяснило, что обещанного вознаграждения от РФ она так и не получила.

Обоим задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Агенты находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.