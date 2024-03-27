Готовили удары по Киевской телебашне и подразделениям Генштаба ВСУ: задержаны агенты ФСБ

"В результате спецоперации в Киеве и в Одессе задержаны два агента фсб. Они готовили ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах", - сообщили в ведомстве.

По данным СБУ, в зоне особого внимания агентов были "армейские подразделения, обеспечивающие охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевская телебашня и столичная ТЭЦ".

Работали под прикрытием и шпионили

"Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, которая снабжает продуктами питания подразделениями Сил обороны", - рассказали в спецслужбе.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

"По имеющимся данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне", - сообщили в СБУ.

Правоохранители своевременно разоблачили разведывательную активность российских агентов. Во время спецоперации оба злоумышленника были задержаны "на горячем", когда те шпионили за потенциальными "целями" для оккупантов.

Завербовали недавно

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой - 24-летний киевлянин.

В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области, отметили в СБУ.

Оба фигуранта сообщены о подозрении по статье УКУ. Им грозит пожизненное заключение.