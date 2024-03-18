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Готовили ракетные удары по Украине. СБУ задержала семью предателей

Фото: СБУ задержала семью предателей, которая готовила ракетные удары по Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали семью предателей, которая по заказу Федеральной службы безопасности (ФСБ) готовила ракетные удары по нашей стране, а также хоронила останки террористов под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

Киберспециалисты СБУ разоблачили отца и сына, которые готовили ракетные удары по столичному региону Украины. Предатели "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том же числе военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

По наводке предателей террористы планировали прицельные ракетные удары по украинским объектам. 

Коллаборационисты были задержаны в результате спецоперации в Киевской области. Синхронно с этим были проведены мероприятия для обеспечения безопасности подразделений наших военных, а также производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическое задание российской спецслужбы - искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили", - добавляет пресс-служба. 

После этого они направляли в ФСБ соответствующие "фотоотчеты" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Согласно данным следствия, предатели ранее проходили службу в составе правоохранительных органов, но после увольнения были дистанционно завербованы врагом, который "обратил внимание" на их антиукраинские комментарии. 

"На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат", - добавляет СБУ. 

Что угрожает

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предателям грозит пожизненное заключение.

 

Фото: СБУ задержала семью предателей, которая готовила ракетные удары по Украине (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала предателя, который ремонтировал технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Тем временем правоохранители обезвредили агентку ФСБ, которая оказалась женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию России.

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