Готовили ракетные удары по Украине. СБУ задержала семью предателей

Что случилось

Киберспециалисты СБУ разоблачили отца и сына, которые готовили ракетные удары по столичному региону Украины. Предатели "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том же числе военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

По наводке предателей террористы планировали прицельные ракетные удары по украинским объектам.

Коллаборационисты были задержаны в результате спецоперации в Киевской области. Синхронно с этим были проведены мероприятия для обеспечения безопасности подразделений наших военных, а также производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическое задание российской спецслужбы - искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили", - добавляет пресс-служба.

После этого они направляли в ФСБ соответствующие "фотоотчеты" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Согласно данным следствия, предатели ранее проходили службу в составе правоохранительных органов, но после увольнения были дистанционно завербованы врагом, который "обратил внимание" на их антиукраинские комментарии.

"На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предателям грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ задержала семью предателей, которая готовила ракетные удары по Украине (t.me/SBUkr)