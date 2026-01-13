Готовили подрыв полицейских и побег в Россию: СБУ задержала агентов ФСБ в Херсоне

Согласно материалам расследования, фигуранты по заказу РФ должны были взорвать несколько служебных авто вместе с полицейскими. После выполнения вражеского задания предателям обещали "эвакуацию" в страну-агрессор.

Задержанными оказались двое местных безработных, которых российские спецслужбы заметили в пророссийском паблике в Telegram.

Злоумышленники арендовали квартиру неподалеку от здания Нацполиции, после чего обустроили на балконе скрытую видеосъемку режимного объекта.

Российские агенты собирались заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейских автомобилей и в момент пребывания в них правоохранителей дистанционно взорвать их. Комплектующие для взрывчатки ФСБ должны были передать фигурантам с левобережья Херсонщины с помощью дронов.

Фото: задержанные российские агенты (t.me/SBUkr)

СБУ задержала предателей в арендованной квартире, где во время обысков были изъяты видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами их работы на ФСБ. Кроме того, фигуранты дополнительно следили за локациями Сил обороны в Херсоне и искали новых "кандидатов" в российские агенты.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.