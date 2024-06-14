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Готовили госпереворот в Киеве. В Украине запретили "общественные организации" Медведчука

Украина, Пятница 14 июня 2024 15:41
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Готовили госпереворот в Киеве. В Украине запретили "общественные организации" Медведчука Фото: бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук (скрин видео СБУ)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине ликвидирована сеть "общественных организаций" кума главы Кремля Владимира Путина, Виктора Медведчука. Они готовили госпереворот в Киеве в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук", - говорится в сообщении.

Известно, что представители этих "общественных организаций" планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Таким образом, они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а впоследствии и всю территорию Украины. Для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания", - говорят в СБУ.

Во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". В случае отказа злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства.

Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более полутысячи вооруженных лиц.

Что этому предшествовало?

В 2022 году СБУ заблаговременно разоблачила враждебные планы и предотвратила их реализацию. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали троих организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения РФ.

В августе 2023 года злоумышленники получили разные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин РФ, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука из России.

По материалам СБУ суд постановил запретить и принудительно распустить следующие организации:

  • Международная общественная организация "Мы народ Украины";
  • Всеукраинская общественная организация Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";
  • "Соборное казачество";
  • "Соборное казачество" "Харьковский округ";
  • "Соборное казачество" "Барышевская станица";
  • "Соборное казачество" "Киевский округ";
  • "Соборное казачество" "Львовский округ";
  • "Соборное казачество" "Сумский округ".

Напомним, в мае 2024 года правоохранители разоблачили в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ.

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