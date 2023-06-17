Готовится к суду в Гааге? Путин попытался оправдать похищение украинских детей

"По поводу детей. Дети - святое дело. Мы вывозили их зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детдомами", - заявил он.

По словам российского диктатора, вывоз украинских детей на территорию РФ происходил легально.

"Абсолютно легально, поскольку руководители детдомов были их законными представителями. Мы никогда не были против, чтобы дети воссоединялись с их семьями. Если их родственники объявлялись. Никаких препятствий никогда не было и никогда не будет", - рассказал он.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук даже сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

При этом Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

Еще в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Ордер будет действовать до конца их жизней.

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