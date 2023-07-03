Готовится к псевдовыборам. РФ набирает полицейских на оккупированные территории, - Маляр

"Кремль поспешно ускоряет комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях", - сообщила она.

Маляр отметила, что причиной такой спешки является необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на захваченных территориях в рамках "Единого дня голосования" в сентябре.

При этом замминистра обороны подчеркнула, что проведение захватчиками так называемых выборов на оккупированных территориях является нарушением норм международного права.

Маляр отметила, что результаты "выборов" не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей.

"Выборы" на оккупированных территориях

В феврале в Совете Федерации России заявили о планах провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях Украины. В июне Центральная избирательная комиссия РФ назначила проведение голосования в оккупации на 10 сентября 2023 года.

Британская разведка отмечала, что РФ хочет показать захваченные территории как свои "неотъемлемые части" тем, что намерена провести голосование в тот же день, что и выборы в России.

Также отметим, что в конце мая в РФ внесли изменения в закон, который, в частности, разрешает проводить выборы на оккупированных территориях.

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