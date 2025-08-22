ua en ru
Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

Пятница 22 августа 2025 17:00
Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Новый учебный год - повод не только обновить тетради и карандаши, но и добавить в библиотеку своего ребенка несколько книг, которые станут надежными помощниками в учебе и отдыхе.

РБК-Украина с издательством ARTBOOKS мы составили подборку из десяти изданий, с которыми можно изучать язык и математику, открывать мир профессий и науки, а также узнавать больше об истории Украины.

"АБЕТКА. Відкривай Україну!", Екатерина Перконос

Горы, море, лес, село и город - в каждом уголке Украины живут яркие персонажи, звучат забавные звуки и случаются неожиданные приключения. Туристы здесь восхищаются пейзажами, овцы дружат, русалочка лакомится десертом, рыбак громко сморкается, а дедушка и бабушка радуются множеству мелочей.

В книге ваш ребенок познакомится с 33 буквами украинского алфавита, а также найдет 36 окошек с сюрпризами и 6 живописных локаций для внимательного рассматривания - от горной тишины до столичной суеты.

"АБЕТКА. Відкривай Україну" (фото: ARTBOOKS)

"Ненудна наука. Для тих, кому від 7 до 107 років", Екатерина Михалицына, Станислав Дворницкий

Почему исчезли динозавры, как образуется вулкан, почему мы зеваем и когда появился первый компьютер? "Ненудна наука" дает простые и остроумные ответы на сложные вопросы по астрономии, физике, технологиям, истории и естественным наукам.

Авторы Бертран Фишу и Марк Бейни объясняют понятным языком интересные факты, которые еще проще запомнить благодаря забавным иллюстрациям.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Ненудна наука" (фото: ARTBOOKS)

"Велика книга комах і не тільки", Эмили Боун

Книга открывает детям удивительные тайны насекомых: от самых сильных и длинных до невидимых и очень опасных.

Вас с ребенком ждут потрясающие факты, знакомство с уникальными видами и реалистичные иллюстрации Фабиано Фиорина, позволяющие рассмотреть даже самые маленькие детали.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Велика книга комах і не тільки" (фото: ARTBOOKS)

"Маленькі дослідники: світ професій", Рут Мартин

Эта интерактивная энциклопедия познакомит детей с различными профессиями и миром труда. Раскрывая картонные окошки, маленькие читатели будут узнавать интересные факты о работе пожарных, астронавтов, художников, архитекторов и многих других.

В книге объясняют, кто такие инженеры, как врачи используют рентген, кто создает фильмы и чем занимаются криминалисты, археологи или ботаники. Ребенок узнает больше о различных занятиях и сможет представить, кем станет в будущем.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Маленькі дослідники: світ професій" (фото: ARTBOOKS)

"Що це за орган? Дурнуватий довідник з анатомії твого тіла", Энди Гриффитс

В этой книге вас ждут 68 разделов и ни одного слишком серьезного факта. У Энди Гриффитса есть тело с 68 рабочими частями: ими он пишет, читает, думает, бегает, плавает, ест, дышит, сидит.

У Терри Дентона тоже есть тело - выше, старше и красивее. Вместе они создали книгу, после которой вы уже никогда без смеха не сможете смотреть на собственные глаза, зубы или, скажем, поджелудочную железу.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Що це за орган?" (фото: ARTBOOKS)

"Мала Часострічка", Галина Глодзь

Книга содержит хронологию ключевых событий украинской истории с объяснением того, как они повлияли на современность. Вы сможете проследить связи между прошлым и настоящим и осознать значение исторического наследия.

Созданная при участии профессиональных историков, книга имеет удобный формат и подходит как школьникам, так и всем, кто стремится получить краткие и понятные знания об истории Украины.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Мала Часострічка" (фото: ARTBOOKS)

"MINECRAFT Англійська мова. Офіційний посібник", Джон Гоулдинг и Дэн Уайтгед

Пособие превращает изучение английского в игру: вместе с героями Томом и Евой читатель окажется на опасных миссиях, будет искать сокровища и отбиваться от надоедливых мобов.

Все это в любимой игре детей - в Minecraft. Каждая тема полна заданий различной сложности, за которые ребенок может получить изумруды и обменять их на вознаграждение. Некоторые упражнения с более высоким уровнем сложности помогут расширить процесс обучения. Ответы можно найти в конце книги.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Minecraft Англійська мова" (фото: ARTBOOKS)

"MINECRAFT Математика. Офіційний посібник", Дэн Липскомб, Брэд Томпсон

А вот оттренировать свои математические навыки с Minecraft помогут Джейкоб и Кали. С ними ребенок будет строить сооружения, искать сокровища и справляться с мобами.

Каждое задание - это практический вызов, а за правильные ответы ребенок так же получает изумруды, которые можно обменять на вознаграждение.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Minecraft Математика" (фото: ARTBOOKS)

"Спільна мова. Як народжуються і живуть слова", Анастасия Левкова

Анастасия Левкова, автор бестселлера "За Перекопом есть земля", в своей книге проводит увлекательное путешествие на украинском языке.

Автор объясняет, что кроется за такими, на первый взгляд, странными словами, как "деминутивы", "лексические дублеты" или "пейоративы", и открывает перед читателем целый мир языковых красок и оттенков.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Спільна мова. Як народжуються і живуть слова" (фото: ARTBOOKS)

"Твої друзі - визначні українці", Оксана Лущевская

Раскраска знакомит с выдающимися украинцами прошлого: Тарасом и Лесей, Григорием и Марией, Павлом и Михаилом и многими другими.

Ребенок сможет раскрашивать сцены из их жизни и одновременно выполнить небольшие задания на внимательность. А еще на каждом развороте скрыт пушистик, которого надо найти.

Готовимся к школе. 10 украинских книг, которые поощрят ребенка к учебе

"Твої друзі - визначні українці" (фото: ARTBOOKS)

Читайте РБК-Украина в Google News
