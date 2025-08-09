Готовим сгущенку из груши на зиму: всего 3 ингредиента

Домашняя сгущенка из груш - это натуральный сладкий продукт, который можно легко приготовить и законсервировать на зиму. Рецепт предусматривает использование свежих груш, сахара и молока, что позволяет сохранить натуральный вкус и аромат фруктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.
Список необходимых ингредиентов:
В результате получится 3 банки по 0,5 л. Если хотите приготовить больше, то удваивайте ингредиенты.
Способ приготовления
Груши нужно очистить от кожуры и серединки и нарезать небольшими кусочками.
Далее фрукт посыпаем содой, тщательно перемешиваем руками и оставляем постоять на два часа, чтобы груши пустили сок.
После этого два раза промойте груши и процедите, чтобы убрать лишнюю жидкость. По словам автора видео, запах соды в сгущенке ощущаться не будет.
Подготовленные груши переложите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Поставьте на огонь и варите на умеренном огне. Через 20 мин влейте молоко и постоянно помешивая варите еще 15 мин. Массу взбейте блендером, чтобы образовалось однородное пюре.
В конце снова поставьте на плиту и варите, чтобы образовалась густая масса.
Горячую грушевую сгущенку разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
