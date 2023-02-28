Готовим наших бойцов к активным действиям ради освобождения Украины, - Зеленский

Военное руководство Украины начало подготовку бойцов к освобождению территорий, захваченных государством-оккупантом Россией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, было проведено совещание, на котором рассматривались логистические направления для передовой и покрытия дефицитов.
"Как всегда подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации", - сказал Зеленский.
Напомним, что украинские военные в боях под Бахмутом ликвидировали большинство подразделений частной военной компании "Вагнера".
Ранее в Государственной пограничной службе рассказали, что за сутки россияне потеряли под Бахмутом десятки своих солдат.
Также мы писали, что пропагандисты Кремля начали распространять фейки о том, что украинские военные якобы оцеплены в Бахмуте Донецкой области.
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