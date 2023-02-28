Готовим наших бойцов к активным действиям ради освобождения Украины, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, было проведено совещание, на котором рассматривались логистические направления для передовой и покрытия дефицитов.

"Как всегда подробно рассмотрели логистику для передовой, покрытие дефицитов. Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу вполне справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации", - сказал Зеленский.