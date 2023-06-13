Готовим несколько сценариев. Зеленский провел совещание касательно наказания руководителей РФ

Президент отметил, что на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.



"Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата - реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины", - добавил президент.



По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением - агрессией.



"Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет", - добавил Зеленский.

Попытки наказать Россию за ее агрессию

Большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Международный суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против РФ о военных преступлениях.

Также Украина передала в Международный уголовный суд всю необходимую информацию о подрыве россиянами Каховской гидроэлектростанции.