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Готовим несколько сценариев. Зеленский провел совещание касательно наказания руководителей РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июня, провел совещание по справедливому наказанию российских руководителей за преступление агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.

Президент отметил, что на важном совещании присутствовали представители Офиса президента Украины, члены правительства, Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.

"Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата - реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины", - добавил президент.

По его словам, все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением - агрессией.

"Ответом на это преступление станет специальный трибунал. Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет", - добавил Зеленский.

Попытки наказать Россию за ее агрессию

Большинство судей Международного суда ООН поддержали решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Международный суд в Гааге разрешил Литве вступить в дело Украины против РФ о военных преступлениях.

Также Украина передала в Международный уголовный суд всю необходимую информацию о подрыве россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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