Готовим авто к трудностям: ТОП-5 полезных усовершенствований машины для зимы

Почему нужна подготовка

Вообще с конвейера автозавода машина сходит всепогодной. Но однозначен факт, что холодный сезон усложняет жизнь – и человека вообще, и автомобилиста в частности. И предзимняя подготовка может дополнительные сложности смягчить. Журналисты rbc.ua обобщили опыт автомобилистов нескольких поколений, и нижеследующие советы можно реализовать как комплексно, так и по одному.

Большие колеса

Даже для городского жителя зимние дороги означают неубранный снег, колеи, наледи и новые дыры в асфальте. Поэтому владельцу легкового автомобиля зимней порой очень желательно иметь больший дорожный просвет. Есть два способа организовать его – простой и сложный, причем второй связан с дополнительными нюансами.

Шины большего диаметра . Даже в пределах одного посадочного размера шин (14”, 15”, 16” и т.п.) можно подобрать модель с увеличенным внешним диаметром, а это может поднять машину над дорогой на дополнительные 1,0 – 1,5 см. Надо выбирать модель с большей второй цифрой в маркировке (это высота профиля в процентах от ширины). К примеру, против шины 185/60 R15 больший клиренс даст шина 185/65 R15, и еще больший – 195/65 R15. Более широкие возможности может дать переход на диски большего "дюйма". Хорошим помощником тут будет шинный калькулятор на любом сайте продажи шин и дисков. Но перед покупкой выясните, какой максимальный размер шин и дисков допускает ваше авто

. Даже в пределах одного посадочного размера шин (14”, 15”, 16” и т.п.) можно подобрать модель с увеличенным внешним диаметром, а это может поднять машину над дорогой на дополнительные 1,0 – 1,5 см. Надо выбирать модель с большей второй цифрой в маркировке (это высота профиля в процентах от ширины). К примеру, против шины 185/60 R15 больший клиренс даст шина 185/65 R15, и еще больший – 195/65 R15. Более широкие возможности может дать переход на диски большего "дюйма". Хорошим помощником тут будет шинный калькулятор на любом сайте продажи шин и дисков. Но перед покупкой выясните, какой максимальный размер шин и дисков допускает ваше авто Проставки. Поднять машину над дорогой можно и на большую высоту – с помощью проставок под пружины или стойки подвески. Но если “лифт” будет больше 2 см, это приведет к нарушению управляемости.

Больше тепла

Ускорить прогрев двигателя или сохранить его тепло между двумя поездками поможет утеплитель радиаторной решетки и капота. Причем здесь, как говорится, возможны варианты. На решетке не обязательно должен быть именно утеплитель, достаточно просто закрыть проход через нее морозного воздуха во время движения. В идеале было бы найти специальный пластиковый щиток, отформованный "по месту" именно к вашей модели, тем более что для некоторых машины такие существуют как оригинальная деталь.

Если будете мастерить что-то своими руками, позаботьтесь, чтобы потоком воздуха на скорости ваше изделие не затянуло куда не следует – на раскаленные трубы выхлопа, на сам радиатор, на свечные провода и т.д. И еще один нюанс: нельзя перекрывать решетку полностью (обе прорези – в капоте и бампере), потому что даже зимой радиатору нужен поток воздуха для охлаждения.

Капот изнутри утеплить тяжелее. Надо будет искать либо штатный шумо-теплоизоляционный экран – скажем, от топовой или дизельной комплектации вашей модели, либо покупать тюнинговый комплект для самостоятельной оклейки капота изнутри. Здесь также важно, чтобы "шумка" не упала когда-нибудь на двигатель и не спровоцировала пожар или отказ двигателя.

Больше света

Зимний день короткий, так что почти каждая наша поездка хотя бы частично приходится на темное время суток. Чтобы старые фары светили как новые, можно отполировать их стекло и заменить лампы – либо на новые штатные, либо на высокоэффективные LED-типа. Главное здесь – приобрести качественные фирменные лампы, а не китайские No name, которые будут ослеплять встречных и попутных водителей.

Более смелый вариант – дополнительные фары, которые (кроме противотуманных) официально запрещены украинскими ПДД для машин, эксплуатируемых на дорогах общего пользования (п.31.4.3 ПДД Украины). Если задаться целью, дополнительные фары ближнего или дальнего света можно разместить и отрегулировать так, что они не будут ослеплять других участников дорожного движения, но рано или поздно это приведет к малоприятным разговорам с полицией.

Более приемлемый вариант – качественные эффективные противотуманки. Они при правильной регулировке хоть и не будут пробивать тьму далеко вперед, но хорошо осветят обочину, что тоже важно для уверенного и безопасного движения, особенно в незнакомой местности.

Больше защиты

Зима не только мешает безопасному передвижению на автомобиле, она еще и вредит машине, причем, грубо говоря, с двух направлений – сверху и снизу.

Сверху – это в смысле ущерба для лакокрасочного покрытия. Льдинки, сухой снег и песок оставляют на нем царапины, а вода, попадая в микротрещины, размерзается и превращает их в не микро-, а просто в трещины. Поэтому для сохранения товарного вида кузова (да и для защиты его от коррозии тоже), очень желательно защитить лак и краску. Это можно сделать:

воском – он же твердый воск, он же карнауба, он же восковая полироль. Баночку этого бесхитростного препарата можно приобрести в любом автомагазине. И нанести его можно самостоятельно, понадобится лишь более или менее теплое помещение (+5+10 о С будет достаточно) и несколько часов времени. Только не перепутайте защитную полироль с абразивной, возвращающей краске блеск путем срезания с поверхности верхнего слоя лака;

– он же твердый воск, он же карнауба, он же восковая полироль. Баночку этого бесхитростного препарата можно приобрести в любом автомагазине. И нанести его можно самостоятельно, понадобится лишь более или менее теплое помещение (+5+10 С будет достаточно) и несколько часов времени. Только не перепутайте защитную полироль с абразивной, возвращающей краске блеск путем срезания с поверхности верхнего слоя лака; керамическим препаратом . Другие названия – керамика, нанокерамика, жидкое стекло (не пугайтесь и не очень верьте, это только лишь маркетинг). Средство похоже на восковую полироль, но отличается длительным действием. К тому же, имеет нюансы с нанесением, поэтому его не советуют к самостоятельному использованию;

. Другие названия – керамика, нанокерамика, жидкое стекло (не пугайтесь и не очень верьте, это только лишь маркетинг). Средство похоже на восковую полироль, но отличается длительным действием. К тому же, имеет нюансы с нанесением, поэтому его не советуют к самостоятельному использованию; пленкой . Эффективное средство, которое будет защищать краску в течение нескольких лет. Лучше, чтобы пленка была не виниловая, а более толстая и эластичная – полиуретановая. В продаже есть наборы, вырезанные по лекалам для конкретных моделей авто, для самых уязвимых зон кузова. Но можно отрезать нужного размера фрагменты от рулона.

. Эффективное средство, которое будет защищать краску в течение нескольких лет. Лучше, чтобы пленка была не виниловая, а более толстая и эластичная – полиуретановая. В продаже есть наборы, вырезанные по лекалам для конкретных моделей авто, для самых уязвимых зон кузова. Но можно отрезать нужного размера фрагменты от рулона. стальной защитой. Речь идет о крепком экране, который прикрывает двигатель и выхлопную систему – а точнее, самые низкие элементы машины. Штука недешевая, монтировать ее непросто, а главное – знайте, что она сама уменьшает дорожный просвет и повышает вероятность контакта с асфальтовыми волнами и рытвинами. Когда будете выбирать такую защиту, поинтересуйтесь, не слишком ли прочны у нее элементы крепления. Нюанс в том, что в случае аварийной встречи с препятствием кронштейны в идеале должны деформироваться и поглотить энергию удара – чтобы стальной щит не передал всю силу на элементы кузова и не повредил их.

Больше красоты

Хорошо, если у вашей машины на полу резина или линолеум, а если пушистый ковер, да еще светлый? Если без шуток, вода и соль с зимних ботинок точно оставят на ковровом покрытии пятна, которые трудно удалить без химчистки. Поэтому съемные зимние коврики должны быть большими по размеру и с большой емкостью – в плане накопления воды. Особенно если вы не уверены в целостности штатного ковра, ведь он может пропускать соленую воду с подошв через себя на металлическое днище кузова.

Приблизительно то же можно сказать и о светлой обивке сидений: часто она "окрашивается" от мокрой одежды контрастных цветов. То есть, имея такие сиденья, следует подумать о зимних чехлах на них.

Если коротко

Когда машина относительно новая и работает без проблем в любое время суток и года, наши советы могут казаться вам лишними. Может и так, но имейте в виду еще и фактор старения автомобиля – который вы рано или поздно соберетесь продавать. А ведь именно зима оставляет на машине больше всего признаков износа: потертостей, микротрещин, сколов, пятен, царапин… Вот тогда и вспомнятся вам приведенные выше превентивные средства.