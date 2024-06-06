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Переписали историю Украины. СБУ сообщила о подозрении помощнику Путина и ректору из РФ

Украина, Четверг 06 июня 2024 13:40
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Переписали историю Украины. СБУ сообщила о подозрении помощнику Путина и ректору из РФ Фото: СБУ сообщила о подозрении Владимиру Мединскому и ректору Анатолию Торкунову (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ сообщила о подозрении помощнику главы Кремля Владимира Путина - Владимиру Мединскому. Он вместе с ректором института МИД РФ фальсифицировал историю Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на двух высокопоставленных должностных лиц РФ, которые распространяют идеологию рашизма на временно оккупированной части Украины. Речь идет о помощнике Путина - Владимире Мединском и ректоре института международных отношений МИД РФ Анатолии Торкунове", - говорится в сообщении.

По данным следствия, оба являются соавторами российского "учебника по истории для учащихся 11 классов".

"Это издание - обязательный элемент учебной программы в школах России и на временно оккупированной территории нашего государства. В книге полностью сфальсифицированы исторические события относительно становления украинской государственности", - добавили в СБУ.

Кроме того, на страницах издания авторы оправдывают войну России против Украины и военные преступления рашистов.

Также Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах РосСМИ, где выступают в поддержку полномасштабного вторжения РФ.

Не первый случай

В июне 2023 года Служба безопасности сообщила о подозрении главе прокремлевской международной организации "Евразийское движение" Александру Дугину. Его называют одним из ключевых идеологов "русского мира".

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