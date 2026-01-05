Готовит алиби? Россия сделала вброс о "теракте с химоружием" в Изюме

Как отметили в ЦПД, россияне выдумали, что в Изюм якобы прибыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. Пропагандисты Кремля нафантазировали, что в городе готовят теракт с химоружием в период с 6 по 8 января.

"Эта кампания может служить примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, к которым сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений", - подчеркнули в Центре.

Примечательно, что россияне используют и религиозную тематику, поскольку фейковая провокация привязана к датам "православного Рождества". Так враг хочет настроить украинцев против властей. Заявления РФ не подкреплены никакими доказательствами.

"Факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама Россия находится под санкциями за использование химического оружия", - добавили в ЦПД.