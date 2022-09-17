Готують шляхи відступу. Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС, - Генштаб

У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро в Херсонській області були виведені з ладу після атак українських військових.

"Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців здійснювати розрахунки у російських рублях. У разі відмови співпрацювати бізнес загрожують відібрати.