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Готують шляхи відступу. Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС, - Генштаб

Фото: росіяни готують шляхи відступу в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти починають готувати шляхи відступу в Херсонській області. Вони хочуть звести тимчасовий міст біля Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро в Херсонській області були виведені з ладу після атак українських військових.

"Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців здійснювати розрахунки у російських рублях. У разі відмови співпрацювати бізнес загрожують відібрати.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що бійці Збройних сил України завдали ударів по двох понтонних мостах росіян у Херсонській області.

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Херсонская областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України