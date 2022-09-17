Готують шляхи відступу. Росіяни хочуть звести понтон біля Каховської ГЕС, - Генштаб

Російські окупанти починають готувати шляхи відступу в Херсонській області. Вони хочуть звести тимчасовий міст біля Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .
У Генштабі нагадали, що всі мости через Дніпро в Херсонській області були виведені з ладу після атак українських військових.
"Тому окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що на тимчасово непідконтрольних Києву територіях Херсонської області окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців здійснювати розрахунки у російських рублях. У разі відмови співпрацювати бізнес загрожують відібрати.
Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що бійці Збройних сил України завдали ударів по двох понтонних мостах росіян у Херсонській області.
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