Готують план "Б". В РФ вже думають, як з поразки в Україні зробити "перемогу"

Оскільки російські військові несуть значні втрати в Україні, у Кремлі почали думати над новою історію для росіян про "перемогу", навіть при мінімальному захопленні територій та чисельних поразках.

"Вони вже готують своє суспільство до того, що в принципі вихід на адмінкордони (Луганської та Донецької області, - ред.) і утримання Херсонської області, можливо, навіть частково Запорізької області - це вже є перемога", - каже він.

За його словами, це можливо, перш за все тому, що на початку так званої "спецоперації" в Україні, військове керівництво РФ не визначало чітких якихось географічних меж, їх немає і досі.

"Вони готують собі, як то кажуть, план Б, щоб виправдатися перед своїми людьми, що ж вони саме тут робили і як їм показати свою перемогу, зробити зі своєї поразки свою перемогу. Це абсолютно не спрацює", - впевнений Буданов.