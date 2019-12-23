У Німеччині схвалили будівництво "Північного потоку-2" взимку

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Проведення будівельних робіт в зимовий час схвалено на відрізку 16,5 км

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) схвалив проведення будівельних робіт по укладанні російського газопроводу "Північний потік-2" в зимовий час. Про це йдеться в повідомленні BSH.

Наголошується, що російському газопроводу дозволено прокладку трубопроводу в зимові місяці на відрізку в 16,5 км.

"BSH погодило прокладання труб для завершення будівництва "Північного потоку-2" на відрізку в 16,5 км в зимові місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії була подана заявка на продовження робіт з будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні 2020 року. Спочатку "Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що німецький уряд планує, що будівництво російського газопроводу завершиться в другій половині 2020 року. При цьому в Кабміні Німеччині сподіваються, що санкції США проти "Північного потоку-2" не вплинуть на завершення будівництва газопроводу.