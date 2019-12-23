ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині схвалили будівництво "Північного потоку-2" взимку

Новини » В світі     23.12.2019 - 12:02
У Німеччині схвалили будівництво "Північного потоку-2" взимку
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Проведення будівельних робіт в зимовий час схвалено на відрізку 16,5 км

Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії (BSH) схвалив проведення будівельних робіт по укладанні російського газопроводу "Північний потік-2" в зимовий час. Про це йдеться в повідомленні BSH.

Наголошується, що російському газопроводу дозволено прокладку трубопроводу в зимові місяці на відрізку в 16,5 км.

"BSH погодило прокладання труб для завершення будівництва "Північного потоку-2" на відрізку в 16,5 км в зимові місяці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Німецьке Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії була подана заявка на продовження робіт з будівництва газопроводу "Північний потік-2" взимку і навесні 2020 року. Спочатку "Газпром" планував завершити будівництво до кінця 2019 року.

Також РБК-Україна писало, що німецький уряд планує, що будівництво російського газопроводу завершиться в другій половині 2020 року. При цьому в Кабміні Німеччині сподіваються, що санкції США проти "Північного потоку-2" не вплинуть на завершення будівництва газопроводу.

В Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції США У Кремлі впевнені в реалізації проекту "Північний потік-2"
Новини України ГерманияСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся