Готував вторгнення в Україну: генерал-полковнику РФ повідомили про підозру

Зазначено, що командувачу військами центрального військового округу Збройних сил Росії повідомили про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК)

За даними слідства, високопосадовець армії країни-агресора протягом лютого-березня 2022 року перебував у селі Терехівка Чернігівського району. Там він облаштував собі командний пункт в одному із фермерських господарств.

Генерал-полковник віддавав накази щодо ведення бойових дій та контролював їх виконання. Наприкінці березня 2022 року задля підвищення морально-психологічного стану підлеглих військових, він вручив їм державні нагороди Росії.

Українські правоохоронні органи перевіряють генерал-полковник РФ та його підлеглих на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення.