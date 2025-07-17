"Готовы к войне": президент Сирии отреагировал на удары Израиля по Дамаску

Он назвал приоритетом Сирии защиту граждан-друзов, а также их прав.

В своем первом телевизионном обращении после мощных израильских авиаударов по Дамаску в среду, аш-Шараа обратился к меньшинству друзов.

"Мы не боимся войны, но поставили интересы сирийского народа выше разрушения. Защита ваших (друзов, - ред.) прав является нашим приоритетом, и мы отвергаем любые попытки втянуть вас в руки внешней силы", - сказал он.

Сирийский лидер также добавил, что Сирия "не из тех, кто боится войны".

"Сирийский народ не боится войны и готов сражаться, если будет угроза его достоинству", - подчеркнул временный президент.