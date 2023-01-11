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Готовы к вызовам. в КГГА рассказали, когда Киеву перестанет угрожать полный блекаут

Фото: в КГГА рассказали, когда Киеву перестанет угрожать полный блекаут (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация с энергосистемой в Киеве уже не так безнадежна. С середины февраля столице перестанет угрожать полный блекаут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замглавы КГГА Николая Поворозника для ТСН.

"Да, конечно, нам может быть тяжело, после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна. Мы будем все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло- и водоснабжения столицы", - заявил Поворозник.

По словам замглавы КГГА, Киев также готов к тому, что придется сливать воду из системы обогрева домов, а для обогрева граждан будут задействованы "Пункты несокрушимости".

"Мы уже готовы ко всем вызовам, которые будут стоять перед нами. Даже к тому, что с середины февраля будем жить без угрозы полного блекаута", - отметил Поворозник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Поворозник также объяснил, планируют ли в Киеве строить укрытия на остановках общественного транспорта.

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